Sarajevo: Covidul ucide mai mulți oameni decât războiul din 1992 Coronavirusul ucide zilnic mai mulți oameni in capitala Bosnia-Herțegovina decat razboiul bosniac(care a facut parte din destramarea Iugoslaviei) din anii 1990, cand orașul a fost bombardat timp de patru ani. In martie au fost inregistrate 18 decese pe zi, potrivit datelelor de la agenția de sanatate publica din Sarajevo. Acestea se compara cu o medie de […] The post Sarajevo: Covidul ucide mai mulți oameni decat razboiul din 1992 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

