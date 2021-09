Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Paul Belmondo, un gigant al cinematografiei franceze, a murit luni, la varsta de 88 de ani, conform leprogres.fr. Vestea decesului lui „Bebel”, mai mult o marca decat o porecla, a venit de la cei mai apropiați colaboratori ai sai. A fost unul dintre cele mai mari nume din cinematografia franceza.…

- Sarah Harding, una dintre membrele trupei Girls Aloud, a murit la 39 de ani, din cauza cancerului la san. Mama cantareței a confirmat vestea morții intr-un mesaj postat duminica pe Instagram, relateaza CNN.

- Sarah Harding, una dintre membrele trupei Girls Aloud, a murit la varsta de 39 de ani, dupa ce a pierdut lupta impotriva cancerului de san. In august 2020, Sarah a vorbit pentru prima data de diagnosticul ei și le...

- Sarah Harding, care se lupta cu cancerul de aproximativ un an de zile, s-a stins din viața. Anunțul a fost facut chiar astazi de catre mama ei prin intermediul rețelelor de socializare. „Cu multa durere va anunț ca frumoasa mea fiica Sarah din pacate a murit. Mulți dintre voi știau ca Sarah se lupta…

- Este doliu in lumea muzicala romaneasca! Artistul Doru Stanculescu a murit la 71 de ani. Vestea tragica a fost data de un prieten. Detaliul decesului care aduce aminte de Cristina Țopescu și Andrei Gheorghe. Cum a murit artistul folk Doru Stanculescu s-a nascut in București, la 25 iunie 1950, și a decedat,…

- Doliu in lumea filmului! Actrita britanica Una Stubbs, cunoscuta pentru rolul Mrs. Hudson in serialul „Sherlock”, a murit dupa o lunga suferinta la varsta de 84 de ani. Vestea trista a fost facuta de agentul sau, noteaza click.ro. „Suntem extrem de tristi ca am pierdut nu doar o actrita minunata, ci…

- Suferința fara margini in familia interpretului Viorel Cireș. Mezinul familiei, Bogdan a murit la doar 8 anișori, iar astazi, 20 iulie micuțul este petrecut pe ultimul drum. Vestea tragica a fost data de mama baiatului pe pagina ei de Facebook.

- Este știrea trista a acestei dimineți. Celebra gimnasta Larisa Iordache trece prin cele mai grele momente. Mama sportivei de performanța a murit noaptea trecuta. Vestea a fost data chiar de vedeta pe Instagram.