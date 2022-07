Sărăcia energetică ia amploare în România Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor la energie, in 2020, conform celor mai recente date statistice oficiale disponibile, procent in creștere fața de anul precedent (27,4%). Totodata, aproape doua din zece gospodarii (19%) sufera de ceea ce se numește „saracie energetica ascunsa”, reducandu-și mult consumul din cauza veniturilor mici,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei si s-a ajuns in situatia in care trei din zece gospodarii (33,3%) se afla in saracie energetica, potrivit unei analize a Observatorului Roman al Saraciei Energetice (ORSE), remisa, joi, Agerpres.

