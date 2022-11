Stiri pe aceeasi tema

- „Toți sunt praf psihic din cauza lui. La fel ca mine, au plecat mulți din cauza comportamentului lui abuziv”, spune un fost angajat al Detașamentului de Pompieri Arad despre comandantul unitații, locotenent-colonelul Marius Emilian Vlad. Acesta are in continuare in subordine in jur de 140 de militari…

- Un alt accident care implica un motociclist a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Livezile. Motociclistul a fost dus de urgența la spital. Accidentul s-a produs in localitatea Livezile intre un autoturism și o motocicleta. Cel care conducea motocicleta a fost aruncat de pe motor, iar in urma…

- In dupa-amaiza zilei de vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 16:30, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Vasile Goldiș” al județului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 79, in zona Cartierul Verde, eveniment in care au fost implicate doua autoturisme și un…

- Sase tineri, intre care și minori, au fost raniți grav intr-un accident rutier, care a avut loc, in noaptea de sambata spre duminica, in municipiul Dej, județul Cluj. „Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04:30, iar la fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- Maramureșeanul care a murit marți in accidentul din județul Satu Mare este Ioan Oroian (66 ani), fost director Distrigaz Nord Maramureș. Acesta se afla in mașina impreuna cu soția sa. Accidentul mortal produs astazi, in jurul orei 15.00, intre localitațile Iojib și Apa din județul Satu Mare. ”Astazi,…

- Accident mortal produs astazi, in jurul orei 15.00, intre localitațile Iojib și Apa din județul Satu Mare, scrie PresaSM . Incidentul s-a soldat cu decesul unuibarbat de 66 de ani din județul Maramureș. ”Astazi, la ora 15:06, Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a…

- Trei persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un barbat a fost grav ranit intr-un accident rutier produs marti, pe DN 17, in urma coliziunii intre un autocamion si un autoturism, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava. Potrivit ISU, accidentul s-a produs in cursul noptii de luni spre marti, intre localitatile Gura Humorului…