Şapte ţări din Europa au decretat stare de urgenţă. Spaniolii ies din casă doar pentru situaţii stricte Stare de urgenta in Spania. Din momentul in are va fi emis decretul, vor fi instituite reguli stricte pentru cetațeni, aceștia fiind consemnați la domiciliu. Vor avea voie sa iasa din casa doar in cateva situații stricte - pentru a cumpara mancare, pentru a cumpara medicamente, pentru a merge sau a se intoarce de la serviciu. Poliția poate opri pe oricine este pe strada și daca se va constata ca oamenii nu respect regulile, aceștia vor fi sancționați. Toate structurile de ordine și siguranța vor fi in subordinea ministerului de interne spaniol, astfel ca autonomia regiunilor spaniole… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

