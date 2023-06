Stiri pe aceeasi tema

- Stafful tehnic al nationalei de rugby a Romaniei a anuntat, marti seara, un lot largit de 50 de jucatori pentru Cupa Mondiala care va fi gazduita de Franta in aceasta toamna.„Stejarii” vor intra intr-un cantonament la Bucuresti, intre 17 iunie si 2 iulie, din cei 50 de sportivi, 35 evoluand in tara,…

- Nationala de rugby a Romaniei intra oficial in linie dreapta cu pregatirea pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, competitie care va debuta pe 8 septembrie, informeaza FR Rugby.Stejarii se afla in Grupa B si vor disputa primul meci pe 9 septembrie cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie,…

- Au mai ramas 100 de zile pana la cel mai important eveniment sportiv din acest an, Cupa Mondiala de Rugby ce va avea loc in Franța, intre 8 septembrie și 28 octombrie. Cele mai bune 20 de echipe de rugby din lume vor juca pentru a caștiga cel mai prestigios trofeu din lumea Ovalului, cel care poarta…

- SCM USV Timișoara se mandrește cu șase sportivi care au primit, prin ordin de ministru, inalta distincție de sportivi de inalta performanța. Dupa Eugen Capațina și Lucian Mureșan, saptamana trecuta, a venit randul lui Alexandru Bucur, Vlad Neculau, Gabriel Rupanu și Marius Simionescu sa se bucure de…

- Naționala Romaniei de rugby a invins Spania, in deplasare, in finala mica a Rugby Europe Championship 2023. ”Stejarii” s-au impus cu 31-25 (8-10) intr-un joc in care primul și al patrulea eseu al oaspeților au purtat semnaturile lui Marius Simionescu și Gabriel Rupanu, de la SCM USV Timișoara. Cei doi…

- „Shitsuren” (tr: inima franta), cantecul pentru cei care au avut macar o data inima franta, a fost lansat in Timișoara și in lume de catre MidoriStars, primul artist din Romania care compune și canta in limba japoneza. Videoclipul piesei a fost conceput și regizat de catre MidoriStars impreuna cu Ovidiu…