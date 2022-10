Stiri pe aceeasi tema

- Selecționata Lupii Romaniei a intrat in cantonament la București, in perspectiva ultimelor trei partide din grupele Rugby Europe Super Cup. Șapte jucatori ai echipei SCM USV Timisoara au fost solicitați la selecționata divizionara. Pilierul Laurențiu Nica, jucatorul de linia a doua Lucian Mureșan, flankerul…

- Selecționata Lupii Romaniei a intrat in cantonament la București, in perspectiva ultimelor trei partide din grupele Rugby Europe Super Cup. Șapte jucatori ai echipei din Timisoara au fost solicitați la selecționata divizionara.

- Selecționata Romanian Wolves a intrat in stagiu de pregatire in vederea disputarii ultimelor trei partide din grupele Rugby Europe Super Cup. Astfel, Lupii vor intalni pe 15 octombrie, in deplasare, pe RC Batumi, pe 23 octombrie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, de la ora 18:00, pe Black…

- Selectionata Romanian Wolves a invins in weekend campioana Georgiei – RC Batumi – scro 37-15, inregistrand astfel prima victorie in Rugby Europe Super Cup. SCM USAMVB Timisoara a avut nu mai putin de cinci titulari in echipa „Lupilor” iar unul dintre ei s-a remarcat din plin. Alin Conache a inscris…

- Selecționata Romanian Wolves a pierdut meciul de debut in Rugby Europe Super Cup, cedand cu scorul de 20-25 (7-7) in fața echipei Tel Aviv Heat (Israel). Infranti, Lupii au obținut doar punctul bonus defensiv. Sambata, 17 septembrie, de la ora 16.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, selecționata…

- Selectionata Romanian Wolves a inceput cu un esec Rugby Europe Super Cup (Conferinta de Est). Tel Aviv Heat (Israel) s-a impus cu 25-20 pe arena „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, in prima etapa a noii competitii continentale. Nu mai putin de sase jucatori de la SCM USAMVB Timisoara au fost in lot. Kemal…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a desemnat ofertele castigatoare pe 4 loturi apartinand sucursalelor regionale Bucuresti, Timisoara, Cluj si Brasov, la licitatia deschisa ce vizeaza executarea de lucrari de intretinere prin inlocuirea la rand a elementelor componente ale suprastructurii caii,…

- Rugby Europe a dat publicitatii programul pentru ediția 2022 a Super Cup, competitie care se desfașoara din septembrie pana in decembrie anul acesta. Pe langa prezența echipei Lupii Romaniei, se alatura turneului RC Batumi, din Georgia. Competiția din acest an va avea un format mai condensat, primele…