- Marți, 4 iulie 2023, a intrat in vigoare Legea nr. 9/2023, care aduce schimbari semnificative in vederea simplificarii birocrației in instituțiile publice și administrația publica locala și centrala. Prefectul Lucian Bogdanel a facut declarații in acest sens, prezentand principalele obligații și interdicții…

- Un incendiu care a izbucnit marți seara intr-o casa din municipiul Bacau a provocat arsuri unei persoane și intoxicație cu monoxid de carbon altei persoane, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU). “La sosirea echipelor de intervenție, incendiul afecta mobilierul…

- Cincizeci și șase de varstnici, descoperiți in condiții inumane in trei aziluri din localitatea Voluntari, au fost transferați de echipele SMURD la spitale pentru a primi ingrijiri medicale, a informat Poliția marți. Peste o suta de persoane in varsta au fost salvate marți de catre forțele de ordine…

- Gruparea antrenata de Eusebiu Țurcanu iși va relua pregatirile la finalul lunii august, cu cel puțin trei noutați care sa-i permita ridicarea ștachetei Sezonul trecut s-a aflat la un singur punct de o prezența la turneul de promovare. Punct care i-a scapat printre degete in meciul decisiv, caștigat…

- O mini-tabara de ecologie s-a desfașurat in Bacau, in perioada 29 iunie – 2 iulie 2023, iar invitații au fost elevi din toata tara, care s-au inscris la Concursul național de ecologie și protecția mediului ”Eco-reporteri in acțiune”, ediția a X-a, etapa indirecta. Concursul a fost inițiat și dus mai…

- In perioada 29 iunie – 02 iulie a.c., in Parcul Catedralei din municipiul Bacau și parcarea hotelului Moldova se va desfașura “Hramul Bacaului” . In acest context, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau alaturi de Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bacau,…

- La data de 27 iunie a.c., in jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol Bacau au depistat in trafic, pe Centura vestica a municipiului Bacau, doua ansambluri de vehicule care transportau material lemnos. In urma verificarilor efectuate in aplicația SUMAL…

