Stiri pe aceeasi tema

- Sapte medici de la Spitalul Judetean de Urgenta Galati sunt cercetati de procurori pentru ucidere din culpa deoarece nu ar fi acordat ingrijiri de specialitate unui pacient a carui stare de sanatate era grava sau ar fi intarziat realizarea testelor COVID ale acestuia, iar victima a murit dupa cateva…

- La numai 46 de ani, un barbat din Galați a murit, dupa ce a fost pus sa aștepte pe o banca din curtea spitalului, in frig, rezultatulul negativ al unui test PCR. Galațeanul a lasat un urma o soție indurerata și un copil de numai 11 ani. In prezent, șapte medici sunt cercetați pentru ucidere din culpa…

- Șapte medici acuzați de ucidere din culpa și abuz in serviciu, dupa moartea unui om din Galați plimbat intre spitale Șapte medici, patru de la UPU a Spitalului Județean Galați și trei de la un laborator de analize, sunt acuzați de ucidere din culpa și abuz in serviciu in cazul unui barbat care a murit…

- Un barbat a murit, marti, intr-un cimitir din municipiul Slatina, dupa ce a cazut de pe o scara in timp ce lucra la un monument funerar, politistii deschizand in cauza dosar penal pentru ucidere din culpa, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Barbatul ar fi cazut…

- Trei plangeri penale pentru ucidere din culpa au fost formulate de familiile ai caror copilași nou-nascuți au murit, in septembrie, la cateva zile dupa naștere, in Spitalul Județean de Urgența din Cluj.