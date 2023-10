Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 320 de persoane au fost ucise dupa ce o serie de cutremure puternice de suprafata au lovit sambata vestul Afganistanului, potrivit unui bilant anuntat de ONU, relateaza The Guardian, informeaza News.ro.Epicentrul cutremurului initial, cu magnitudinea 6,3, a fost la 40 km nord-vest de cel…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a avut loc in provincia Herat din vestul Afganistanului sambata. Acest seism a avut consecințe tragice, provocand cel puțin 14 decese și ranind alte 78 de persoane. Autoritațile continua sa evalueze situația și se tem ca bilanțul victimelor ar putea sa creasca pe masura…

- Cutremurul cu magnitudinea 6,3 care a zguduit sambata provincia Herat din vestul Afganistanului s-a soldat cu cel putin 14 morti si 78 de raniti, a declarat un oficial, precizand ca bilantul ar putea creste odata cu gasirea altor cadavre sub daramaturi, transmite AFP, preluata

- Un cutremur puternic care a lovit Marocul in cursul noptii de vineri spre sambata a facut sute de morti si de raniti. UPDATE Ministerul marocan de Interne a anuntat sambata la pranz un nou bilant: 1.037 de morti si 1.204 raniti, dintre care 721 sunt in stare grava UPDATE Cel putin 820 de morti si peste…

- Cel putin 632 de persoane si-au pierdut viata intr-un puternic seism care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, provocand pagube enorme si semanand panica la Marrakech, celebra destinatie turistica, si in mai multe alte orase.(sursa:digi24). Centrul national pentru cercetare stiintifica…

- O tragedie de proporții cutremuratoare a lovit Marocul, unde un cutremur puternic, cu o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, a provocat pierderea a cel puțin 296 de vieți și a lasat peste 100 de oameni raniți in urma. Marocul se confrunta acum cu o situație de urgența, in timp ce autoritațile și echipele…

- Cadavrele a cinci persoane au fost gasite in sistemul de canalizare din Moscova, in timp ce alte cateva persoane sunt inca date disparute dupa ce au fost surprinse de o ploaie torentiala in timpul unui tur ghidat in subteran, a anuntat luni agentia de presa TASS, citata de Reuters.

- Cel putin opt persoane au fost ucise luni intr-un atac cu doua rachete rusesti asupra unei cladiri rezidentiale din Pokrovsk, estul Ucrainei, regiune in care armata rusa sustine ca castiga teren in ultimele zile.