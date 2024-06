Stiri pe aceeasi tema

- BAROSAN… Victoria pe linie a pesediștilor in județul Vaslui nu inseamna doar cațiva primari fericiți alaturi de armatele de susținatori. Caștigatorul numarul 1 al acestor alegeri in Vaslui este Adrian Solomon. Din postura de proaspat președinte, acesta și-a confirmat locul in fotoliu și, de astazi inainte,…

- FARA LEAC: Dovada coruptiei din cadrul PSD nu a contat pentru alegatorii vasluieni MANDRU CA SUNT VASLUIAN… Dupa ce presedintele Buzatu a fost arestat pentru luare de mita, organizatia condusa de acesta a castigat lejer cele mai importante primarii din judet. In aceste conditii, nu prea sunt sanse de…

- SCRUTIN… Tonul a fost dat de catre un fost șef al Poliției municipiului Vaslui, comisarul Alexandru Gavrila, care s-a prezentat in secția de votare din localitatea Satu Nou, comuna Munteni de Sus, mort de beat, cu o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat. Și nu era prima data cand fostul…

- ALEGERI 2024… La 30 aprilie 2024, in Registrul electoral erau inscriși cu drept de vot 425.195 de cetațeni care domiciliaza in județul Vaslui, conform datelor Autoritații Electorale Permanente. Dintre aceștia, 31,2 % sunt din municipiul reședința de județ și 13% din municipiul Barlad. Din totalul cetațenilor…

- COSTISITOARE… Consilierii locali din comuna Pogonesti urmeaza sa dezbata si sa voteze in sedinta de azi un proiect de hotarare extrem de controversat. Autorul acestui proiect este primarul Mihai Apostu, care si-a propus sa aloce suma de 36.000 lei pentru cheltuielile din sectiile de votare. Acesti bani…

- MOBILIZARE… Actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, și-a depus joi dosarul de candidat pentru funcția de președinte al CJ Vaslui din partea PSD la Biroul Electoral Județean (BEJ) pentru alegerile locale din 9 iunie. Acesta nu a venit singur,…

- CONTRE… Prim-ministrul Marcel Ciolacu va participa la alegerile de vinerea viitoare, prin care social-democrații vasluieni iși vor alege noul președinte de partid. Obiceiul impamantenit de pe vremea lui Dumitru Buzatu, cu unic candidat, va fi dus mai departe, de data asta singurul aflat in cursa pentru…