- Ana Bogdan a dezvaluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros. Romanca a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului de la Paris, dupa infrangerea cu Elina Svitolina. Jucatoarea din Ucraina s-a impus cu 7-5, 6-2. dupa o ora si jumatate de joc, intr-un meci care a fost…

- Cotilde Armand este casatorita cu Sergiu Moroianu, cercetator științific al Institutului de Matematica al Academiei Romane. Fratele sau, Adrian Moroianu, a fost coleg de facultate, in Franța, cu Nicușor Dan. Atat el, cat și soția sa, Anne, au facut campanie pentru Armand și Nicușor Dan in 2016."Buna…

- Perspectiva de crestere pentru economia Romaniei in acest an este de doar 1,6%, in temperare fata de 2,1% in 2023, a declarat, joi, Andrei Radulescu, membru al Comitetului Bretton Woods si cercetator senior la Institutul de Economie Mondiala, Academia Romana. „Care sunt perspectivele pentru economia…

- Problemele se țin lanț de Simona Halep. Jucatoarea de tenis din Constanța s-a retras din meciul cu McCartney Kessler, de la Trophee Clarins, organizat la Paris, dupa ce a acuzat dureri la genunchiul stang și a solicitat intervenția medicilor. Ce spun analiștii sportivi din capitala franceza. Simona…

- Furtunile cu vint cu vijelii și grindina, care au cuprins nordul Franței de miercuri pina joi, au provocat pagube mari culturilor și au dus la moartea unei persoane. Despre acest lucru relateaza BFMTV, scrie „Adevarul european”. Decesul din cauza intemperiilor s-a produs in comuna Courmel, situata la…

- Inotatorul David Popovici afirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu va sta in Satul Olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris si ca serviciile de protectie privata vor fi achitate integral de catre el si echipa sa. Popovici subliniaza ca protectia sa nu va fi asigurata din bani publici, lucru care…

- In al șaptelea episod din sezonul șase al The Crown, tanara Kate Middleton il intalnește pentru prima data pe Prințul William. Este pe o strada din Londra cu mama ei, Prințesa Diana, strangand donații pentru cei nevoiași. Carole Middleton, interpretata de Eve Best, ii da fiicei sale cateva lire și o…

- Sloane Stephens (31 de ani, locul 41 WTA) a dezvaluit ca „am plans o saptamana” dupa ce a pierdut finala Roland Garros 2018, 6-3, 4-6, 1-6 cu Simona Halep. Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a caștigat primul ei turneu de Grand Slam. Jucatoarea din Romania s-a impus pe zgura din Paris, la Roland Garros,…