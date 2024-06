Stiri pe aceeasi tema

- Buletinele de vot pentru alegerile locale si europarlamentare de duminica au fost trimise spre sectiile de votare din tara si strainatate. Ministerul de Interne anunta ca in ziua scrutinului vor fi in teren aproximativ 42.000 de politisti si jandarmi, care vor asigura desfasurarea procesului electoral…

- Zece persoane au murit si 39 au fost ranite duminica in sudul Turciei, dupa ce un autobuz interurban s-a ciocnit cu alte trei vehicule pe o autostrada principala, a anuntat ministrul turc de interne, relateaza agentia Anadolu. Autobuzul se deplasa spre Istanbul cand s-a ciocnit cu un camion si cu alte…

- Cel puțin 4 persoane a murit și alte 75 a fost ranite dupa ce panoul de mare dimensiuni s-a desprins, luni seara, din cauza vantului puternic și a cazut in apropierea unei benzinarii din orașul indian Mumbai, informeaza AP.O operațiune de salvare a fost declanșata imediat, iar autoritațile au declarat…

- Bilantul inundatiilor din nordul Afganistanului se ridica la 315 morti si peste 1.600 de raniti, a declarat duminica Ministerul pentru Refugiati din Afganistan, condus de talibani, relateaza Reuters. Ministerul pentru Refugiati, intr-o postare pe platforma X, a citat cifre de la biroul sau provincial…

- Președintele Tadjikistanului a condamnat duminica atacul din sala de concerte de la Moscova, intr-o convorbire telefonica purtata cu liderul rus Vladimir Putin, pe fondul acuzațiilor ca barbații inarmați care au deschis focul in Crocus City Hall ar fi cetațeni tadjici, relateaza site-ul de știri The…

- Numarul victimelor este in continua creștere. Unele dintre ele se afla sub daramaturile salii de concerte luate cu asalt. Statul Islamic a revendicat atacul sangeros. Bilanțul atacului sangeros comis intr-o sala de concerte de la periferia capitalei ruse a urcat, sambata, la 130 de morți, potrvit BBC.…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…