- ANUNȚ… Alimentarea cu apa va fi oprita maine, 4 iunie, in Barlad. „Intre orele 08:00-12:00, se va sista furnizarea apei potabile in cartierele Munteni și Podeni pentru a realiza conexiunile dintre rețelele nou executate cu cele existente. Lucrarile vor fi executate de firma Motris Bacau. Eventualele…

- DUELURI… Semifinalele vor avea loc pe intr-o singura manșa, organizate pe terenul echipelor clasate pe pozițiile 1 și 2 in play-out, și se vor desfașura sambata, 1 iunie, de la ora 18:00. CS Voința Perieni, echipa clasata pe primul loc in play-out, va juca, acasa, cu Viitorul Zorleni, iar Star Tatarani…

- BANI PE JOS… Una dintre marile case de pariuri a activat deja cotele pentru Primaria Municipiului Vaslui. Conform bookmakerilor, cele mai mari șanse sa ciștige alegerile din 9 iunie le are Lucian Braniște. El este urmat de Marius Arcaleanu și Robert Vlada, iar pe locul patru se claseaza Ionel Sandu.…

- CANDIDATURI… Robert Vlada și echipa sa de aspiranți la Consiliul Local Vaslui și-au depus candidaturile. “Am ales sa depunem candidaturile pentru funcția de primar și consilier local al Municipiului Vaslui, in Duminica Floriilor, o zi cu o puternica incarcatura spirituala. Alaturi de colegii mei liberali…

- O persoana a fost lovita de tren in aceasta dimineața in Nicolina, in spate la magazinul Mathaus, strada Mitropolit Varlaam. La locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje de salvatori. Persoana accidentata este inconștienta. UPDATE: Barbatul de 59 de ani care a fost lovit de un tren in aceasta…

- MOBILIZARE… In perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, prin intermediul structurilor de control de la nivel național, va demara controalele tematice specifice, pentru a asigura cetațenilor un comerț cu alimente sigure. La…

- Este an electoral și autoritațile au decis amanarea majorarii taxelor locale, ce trebuia sa intre in vigoare din 2023, apoi din acest an. Dar aceste taxe vor fi substanțial mai mari de anul viitor și nu vor mai fi plafoane maxime. Prevederile Ordonanței de Urgența nr. 16/2022 ar fi urmat sa fie aplicate…

- DECIZIE… Incredibil! Curtea de Apel București a decis ca o mama din județul Vaslui sa-și trimita copiii in plasament in Marea Britanie. Femeia este acuzata de “rapire internaționala de minori” de catre serviciile sociale din Newham, Londra, care au facut și plangerea. Totul a pornit de la o injecție…