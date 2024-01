Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au activat Planul Rosu de Interventie, luni seara, dupa ce un microbuz cu noua persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 11A, in județul Vrancea, la iesire din Adjudu Vechi spre Homocea. „Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns,…

- „A fost declansat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Vrancea, incepand cu ora 19.59, urmare a unui accident rutier produs pe DN11A Adjudul Vechi, in care au fost implicate 16 persoane”, a anunțat ISU Vrancea.

- Autoritatile din judetul Ialomita au activat planul rosu de interventie, duminica dimineata, dupa ce un autocar s-a rasturnat pe un drum din apropierea localitatii Iazu. In autovehicul se aflau patruzeci de persoane, dintre care una a avut nevoie de ingrijirii medicale.O persoana a fost ranita usor,…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- IPJ Dambovita a fost sesizat, marti seara, ca, pe DN 7, la Feteni, un microbuz in care s-ar fi aflat 12 pasageri ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat in sant.​”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, un microbuz in care se aflau 12 persoane s-a…

- Un tanar din Cluj a fost implicat miercuri, intr-un accident teribil in localitatea Șintereag, județul Bistrița-Nasaud. Doua mașini au fost implicate, iar autoritațile bistrițene au activat Planul Roșu de Intervenție, pentru a gestiona mai eficient situația.Potrivit polițiștilor, primele date arata…