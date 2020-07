Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de COVID-19, scrutinul prezidențial din 1 noiembrie va fi dificil de organizat in afara țarii. Declarația a fost facuta de catre Igor Dodon in cadrul platfomei online „Președintele Raspunde” din 10 iulie. Șeful statului a sugerat ca moldovenii aflați peste hotare nu vor putea…

- Guvernul va vota, saptamina viitoare, noul pachet de masuri pentru susținerea mediului de afaceri din țara elaborat la inițiativa președintelui Igor Dodon. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu in cadrul unei emisiuni la NTV Moldova. Igor Dodon a lansat inițiativa de a veni cu un suport suplimentar…

- Grupul parlamentar Pro Moldova anunța ca va sesiza, astazi, Curtea Constituționala, privind ultimele modificari la Legea Securitații statului (n.r. din 5 iulie 2019), care ofera CSS un statut cu atribuții extinse. Potrivit acestor modificari, „președintele Igor Dodon a tras atribuții suplimentare și…

- Joi, pe 14 mai, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Securitate, iar pe agenda figureaza mai mule subiecte printre care și reluarea curselor aeriene in R. Moldova. Anunțul a fost facut de președintele țarii, Igor Dodon, potrivit caruia, un subiect de mare actualitate, care va fi discutat in acdrul…

- Igor Dodon a anuntat ca a convocat pentru de joi, 14 mai, este sedinta Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit lui, principalele subiecte care vor fi abordare se refera la problema ce tine de concesionarea Aeroportului International Chisinau si „furtul miliardului”.

- Igor Dodon a comentat acuzatiile primarului de Balti, Renato Usatii, care a declarat ca presedintele tarii ca ar fi preluat schemele de contrabanda cu tigari, care ar fi fost controlate anterior de Vlad Plahotniuc. Seful statului a respins acuzatiile si a dat asigurari ca nu va admite contrabanda. In…

- Actualmente, certificate pentru exporturi de grau de cerealiere de grupa intai in țara, practic nu se elibereaza, dar spera ca, in curand, va fi și o decizie oficiala pentru interzicerea exportului de cerealiere, așa cum au facut-o marea majoritate a țarilor. Declarația a fost facuta de șeful statului…