- Anca Neacșu trece prin momente dificile dupa separarea de fostul ei soț. Cei doi au fost casatoriți 10 ani, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Artista a facut primele declarații in exclusivitate la Antena Stars dupa divorț și a marturisit motivul pentru care a inceput sa planga dupa ce ai…

- Un eveniment extrem de important in showbiz-ul romanesc are loc acum. Roxana Vașniuc și soțul ei spun astazi marele „DA”, caci se casatoresc civil. Iata care sunt primele declarații ale vedetei, in exclusivitate pentru Antena Stars, direct de la cununica civila.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Veste mare in showbiz-ul romanesc! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va deveni mama pentru a treia oara. Ea și soțul ei, Rareș Cojoc, mai au un baiețel, dar și o fetița. Andreea Popescu a dezvaluit cum se descurca in rolul de mamica,…

- Oana Lis a avut parte de clipe de coșmar, caci probleme de sanatate ale soțului ei, Viorel, sunt din ce in ce mai mari, iar fostul primar al Bucureștiului, in varsta de 78 de ani, se descurca foarte greu. Soția lui a facut chiar și un apel disperat pe rețelele de socializare, acolo unde ii ruga pe cei…