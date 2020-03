Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- Pandemia de coronavirus afecteaza puternic vanzarile de vacante pe litoralul romanesc, operatorii de la malul Marii Negre, dar si agentiile de turism care vand litoralul confuntandu se deja cu un blocaj economic, motiv pentru care solicita Guvernului o serie de masuri menite sa limiteze pierderile astfel…

- Ivana Radacic, membra a grupului de lucru al ONU privind discriminarea impotriva femeilor si fetelor, a declarat ca in Romania exista inca o problema in legatura cu asigurarea unui standard adecvat de viata pentru toate femeile si fetele, in special in comunitati rurale, fiind afectate in primul rand…

- Pentru a treia oara consecutiv, PepsiCo Romania s-a clasat pe locul 1 in cadrul programului „Angajatori de Top”, acesta fiind al șaptelea an in care compania este recunoscuta și certificata pentru mediul de lucru, angajamentul catre cultivarea și dezvoltarea talentelor și eforturile de perfecționare…

- Rusia nu va opri lupta contra terorismului din regiunea siriana idlib pentru a rezolva problema pe care Europa o are din cauza migranților, a spus, marți, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de Reuters.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca nu are coronavirus femeia din Buzau, care a apelat la 112 la coborarea din autocarul cu care a calatorit din Italia. La acest moment, pacienta este asimptomatica.„Doamna nu are nicio problema la acest moment. E asimptomatica. Ea a calatorit tot drumul…

- Codul muncii se aplica diferit de la o tara la alta. Sentința dictata de Audiența Naționala pune capat unui proces inițiat de un sindicat din cadrul unei companii energetice spaniole, care a denunțat modificarea contractului colectiv de munca in detrimentul angajaților. Colegii vorbareti,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirmații dure la adresa ANOFM. Aceasta a criticat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pentru ca nu incurajeaza sa iși gaseasca un loc de munca, potrivit b1.ro. Violeta Alexandru afirma ca 53 la suta dintre romanii care beneficiaza de ajutor…