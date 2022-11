Stiri pe aceeasi tema

Deputatul PNL Pavel Popescu și șeful Comisiei de Aparare din Camera Deputaților anunța ca nu are de gand sa respecte ordinele venite de la Nicolae Ciuca, șeful PNL și premierul Romaniei, privind limbajul diplomatic pe tema intrarii in Schengen.

Comisia UE dorește ca Croația, Bulgaria și Romania sa fie incluse in spațiul Schengen. Ministrul austriac de Interne Gerhard Karner se pronunța impotriva acestor acțiuni, informeaza publicația Kurier.at.

De la armata de neprofesioniști trimiși la cules de porumb in vremea comunismului, avem acum profesioniști ai libertații", transmite vicepreședintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu: „Vedem langa noi ca țara, libertatea și pacea se apara cu arma in mana".

Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca Romania nu trebuie sa accepte sa nu fie primita in spatiul Schebgen, adaugand ca rezolutia Parlamentului olandez este in contradictie cu cea a Parlamentului European. Europarlamentarul crede ca, in 8 decembrie, trebuie sa existe un vot in JAI.

Deputatul PSD Natalia Intotero, președintele Comisiei e Invațamant din Camera Deputaților a anuțat ca l-a invitat in Romania pe europarlamentarul AFD, Guido Reil, cel care a vorbit foarte urat de țara noastra in Parlamentul European și a cerut neincluderea in Spațiul Schengen:

Deputatul PNL Pavel Popescu, in calitate de membru si fost presedinte al Comisiei de aparare, susține ca Angajati ai Ambasadei Rusiei la Bucuresti fac „actiuni de culegere de informatii" pe teritoriul Romaniei și l-a acuzat pe Evgheni Ignatiev, adjunctul atasatului militar al Ambasadei Rusiei, ca a

Deputatul PNL Pavel Popescu, fost președinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, transmite joi ca angajați ai ambasadei Federației Ruse la București „efectueaza acțiuni de culegere de informații" in cadrul unor evenimente/ recepții oficiale la care nu sunt invitați.

Controversatul proiect de modificare a legii de funcționare a camerelor de comerț nr.335/2007, care ar obliga toate firmele din Romania sa cotizeze bani grei catre Camera de Comerț și Industrie a Romaniei pentru realizarea anuala a unui catalog al firmelor, a trecut zilele trecute de Senat și urmeaza