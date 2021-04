Stiri pe aceeasi tema

- Managerul spitalului, un medic și un angajat al personalului tehnic au fost audiați pana in acest moment de anchetatori dupa tragedia de la “Victor Babeș”, in urma careia au murit trei persoane. In cursul zilei de astazi va continua audierea personalului medical și tehnic. De asemenea, tot marți va…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara ca indidentul de la Spitalul “Victor Babeș” in urma caruia trei pacienți au murit dupa ce au ramas fara oxigen a fost un accident. Cițu a adaugat ca autoritațile nu poate garanta ca ceva similar nu se va mai intampla. Principalele declarații ale premierului: …

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a declarat, luni seara, ca a aflat de cele intamplate la Spitalul Victor Babeș la puține minute dupa ora 15.00. Tragedia de la Spitalul Victor Babeș a ajuns in presa dupa ora 20.00. „Eu am aflat acum vreo șase ore, de la rudele unui aparținator”, a declarat Emanuel…

- Medicul Alexandru Rafila susține ca nenorocirile care se produc in spitalele din Romania sunt cauzate de lipsa organizarii și a responsabilitații. Declarația a fost facuta la puțin timp dupa ce trei pacienți au murit in spitalul Victor Babeș din București. Alexandru Rafila acuza lipsa de organizare…

- Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, susține ca tragedia de la Spitalul “Victor Babeș” este cauzata de incompetența și nepasare, TIR-ul cu paturile de ATI avand mai multe defecțiuni. “Doamne, ce se intampla cu țara noastra? Incompetenta ucide! Nepasarea ucide! Tacerea ucide! Trei pacienți morți…

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta in cazul decesului pacientilor din unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. ”Astazi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Omoruri, sub coordonarea unitatii de parchet competente teritorial,…

- Trei pacienti au murit, luni seara, dupa ce au ramas fara oxigen, intr-o unitate mobila de Terapie Intensiva aflata la Spitalul Victor Babes din Bucuresti. Tragedia a avut loc in jurul orei 17.00, la unitatea mobila de Terapie Intensiva de la Spitalul Victor Babes, acolo unde se aflau opt pacienti bolnavi…

- Cora Dumitrescu Superficialitate. Este cuvantul care nu ar trebui sa descrie niciun sistem, cu atat mai puțin sistemul medical de urgența. Tragedia de la Constanța, in urma careia a murit un om, ne demonstreaza, insa, ca lucrurile stau exact invers. Dupa ce IGSU a anunțat controale la Constanța, detalii…