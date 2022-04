Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Bluegento Cluj, companie care ofera soluții eCommerce, va fi preluata de cofondatorul Vlad Stanescu, dupa ce Sandu Babașan a decis sa se retraga pentru a se concentra pe dezvoltarea celor opt companii unde deține acțiuni.

- Un fost militian, Ionel Floroiu, azi deputat PSD si pensionar special, spune ca Diaspora nu aduce nici un aport la dezvoltarea Romaniei. El a facut aceste afirmatii acum cateva zile, in in Comisia de Administratie a Camerei Deputatilor, unde se discuta o propunere legislativa a USR. Daca aceasta propunere…

- Deputatul PSD, Ionel Floroiu, s-a dezlantuit in Parlament la adresa romanilor din diaspora, despre care a spus ca "nu aduc niciun aport la dezvoltarea sociala, economica si politica a acestei tari" si ca trimit "200-300 de euro la cei ramasi in tara, care reprezinta 0, 01 - din PIB". Declaratiile au…

- Parteneriatul Junior Achievement Romania – HP Inc. Romania continua și in anul academic 2021-2022, pentru implementarea celei de-a treia ediții a programului HP LIFE. Prin susținerea HP Foundation, tinerii din Romania pot avea acces gratuit la varianta in limba romana a cursurilor de formare a competențelor…

- Primaria Orașului Targu-Neamț, județul Neamț, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata, a funcției contractuale de execuție, vacante, de manager proiect pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile „Dezvoltarea economica și sociala in…

- Ministerul Economiei pune la dispoziție 500 de milioane de euro, bani europeni, prin PNRR, pentru participarea la Proiectul Important de Interes Comun European in Microelectronica si Tehnologia Comunicatiilor. La acest moment, Ministerul Economiei a finalizat etapa de preselecție și de evaluare a beneficiarilor…

- NN Romania a inregistrat performanțe financiare solide pe toate liniile de business in 2021, in ciuda provocarilor generate in economie de pandemia de Covid-19. Compania și-a consolidat poziția pe plan local, ca lider in segmentele de asigurari de viața și pensii private, cu o amprenta semnificativa…

- Pret de Evian: Locuitorii dintr-o localitate din Bihor platesc pret record pentru apa ● Banii pentru AUR: lista cotizantilor ridica semne de întrebare ● Probleme la compensarea facturilor la energie: „Daca ai depașit plafonul de consum cu doar 1 kwh, trebuie sa platești prețul mare pentru…