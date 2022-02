Comisia de Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a acordat sancțiunile pentru Daco-Getica, formație acuzata de trucare de meciuri. Cea mai dura sentința a fost dictata in cazul lui Alin Stoica. Jucatorul nu mai are voie sa fie implicat in nicio activitate fotbalistica timp de doi ani. Acesta a primit și o amenda de 200.000 de lei. Alin Stoica a recunoscut ca a participat la trucarea unor meciuri amicale din Turcia. Alin Stoica a fost banuit ca a fost implicat in dosarul UTA – Daco Getica 6-0, meciul din septembrie 2019 aranjat pentru pariuri, suspiciunea confirmandu-se in 2022, dupa…