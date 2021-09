Sancționat contravențional pentru deținerea de câini periculoși Sancționat contravențional pentru deținerea de caini periculoși In ziua de 22 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov au fost sesizați, de catre o femeie din localitatea Merișani, cu privire la faptul ca, trei caini din rasa Pitbull ar fi patruns in curtea locuinței sale și i-ar fi atacat cainele. Polițiștii s-au […] Articolul Sancționat contravențional pentru deținerea de caini periculoși apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

