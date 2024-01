Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au descoperit pentru prima data un dinte de megalodon, bine conservat, la o adincime de 3.000 de metri pe fundul Oceanului Pacific. Dintele are o vechime estimata la 3,5 milioane de ani. Aceasta este o descoperire unica, deoarece megalodon este un rechin din genul Otodus, care a disparut…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor va instala un sistem performant de blocare si intrerupere a radiocomunicațiilor in perimetrul inchisorii Jilava. Valoarea estimata a contractului este de 1.561.230 lei. Licitatia se desfasoara prin procedura competitiva cu negociere, iar criteriul de atribuire…

- Fosta canotoare romana in varsta de 59 de ani a avut parte de un moment tensionat in trafic, dupa ce un alt participant in trafic a facut o manevra necorespunzatoare. Elisabeta Lipa a fost filmata in timp ce a tras bolidul pe care il conducea pe banda din dreapta pentru a lasa Salvarea sa o depașeasca,…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…

- Anton Valeriu, primarul comunei Corbeanca, din Ilfov, nu poate justifica o avere de 3 milioane lei prin veniturile realizate. „Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 3.061.855 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Anton…

- Delia prezinta videoclipul oficial al piesei „Jimmy Samurai”, regizat de San, DoP David Mogan, producție video Luca’s Art Film, un videoclip dinamic, grunge, rebel. Artista a colaborat la aceasta piesa impreuna cu sora sa Oana Matache. „Jimmy Samurai” marcheaza prima colaborare a Deliei cu sora ei Oana…

- Podul de la Braila, o construcție impresionanta in valoare de peste jumatate de miliard de euro, se confrunta cu probleme grave la structura sa de rezistența, iar Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) refuza sa recepționeze lucrarea pana cand aceste probleme nu vor fi…

- Cary Yan și Gina Zhou au fost condamnați la inceputul anului, in SUA, la 3 ani și jumatate, respectiv 2 ani și jumatate de inchisoare pentru spalare de bani și fapte de corupție, dupa ce au incercat sa transforme o regiune nelocuita din Insulele Marshall intr-un ministat cu propriile legi și fara taxe.…