Japonia a oferit a doua mare surpriza de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, dupa ce a invins Germania, in primul lor meci de la turneul final din 2022. Selectionata Japoniei a invins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa…

- Selectionata Japoniei a produs a doua mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Selectionerul Japoniei, Hajime Moriyasu, si-a exprimat respectul fata de selectionata Germaniei inaintea meciului de miercuri, prevazut in Grupa E a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, o echipa pe care a considerat-o un model pentru formatia sa, dar va incerca sa castige duelul de la Ar Rayyan, transmite…

Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de selectionata Arabiei Saudite, intr-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar, potrivit news.ro.Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat in minutul 10 de Lionel Messi, din penalti.

- Selectionatele Statelor Unite si Tarii Galilor au terminat la egalitate, 1-1 (1-0), luni seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, intr-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

Selectionata Angliei a surclasat echipa Iranului cu scorul de 6-2 (3-0), luni, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, intr-un prim meci din Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.