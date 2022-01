Un oficial Samsung a declarat, pentru publicatia coreeana Digital Daily, ca a fost aleasa data de 8 februarie pentru organizarea evenimentului in cadrul caruia va fi prezentata seria de smartphone-uri Galaxy S22. Aceeasi sursa a mai spus ca precomenzile vor incepe a doua zi, pe 9 februarie, si ca livrarile vor debuta pe 24 februarie, data de la care smartphone-urile ar trebui sa fie disponibile si in magazine. Viitoarea serie de smartphone-uri va fi compusa, din cate se pare, din trei modele: Galaxy S22, S22 Plus si S22 Ultra. Modelul Ultra ar urma sa preia designul si cel putin o parte din functionalitatile…