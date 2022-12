Dupa ce o buna perioada de timp am crezut ca anuntul lui Samsung Galaxy S23 se va petrece la inceput de luna februarie, a venit vestea ca s-ar fi mutat la final de luna. Initial se discuta despre o punere in vanzare pe 17 februarie 2023, dar acum ecuatia s-a schimbat putin. Reputatul zvonac Ice Universe pare convins ca anuntul seriei Samsung Galaxy S23 se va petrece pe 1 februarie 2023, in cadrul unui eveniment de anvergura Galaxy Unpacked. Seria Galaxy S23 va include modelele Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ si Samsung Galaxy S23 Ultra. Samsung a lasat in anii anteriori sa treaca in jur de doua…