Samsung Galaxy Z Fold 4 ar putea sosi cu camere de pe seria Galaxy S22

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului 2021, zvonurile conform carora Samsung urma sa desființeze gama Note și sa o inlocuiasca cu seria Galaxy Z Fold s-au intensificat, mai ales pe masura ce se apropia fereastra de lansare pentru cel mai nou pliabil. Și iata ca ele s-au adeverit, in cele din urma, iar o parte foarte…

- Prima mare lansare a lui 2022 a fost fara indoiala seria Galaxy S22 a celor de la Samsung , care a ajuns oficial in magazine pe 25 februarie, și este alcatuita din 3 dispozitive diferite: varianta „vanilla” S22, mijlociul S22+ și așa-numitul „nou Note”, S22 Ultra. Dintre acestea, primul care a aterizat…

- Nici nu s-a racit bine lansarea lui Samsung Galaxy S22 Ultra si deja discutam despre urmatorul flagship Samsung. Nu, nu Galaxy S23, ci Galaxy Z Fold 4. Conform unor surse din Coreea de Sud, terminalul va pastra diagonala si va integra un slot pentru S-Pen. Samsung Galaxy Z Fold 4 pare a urma modelul…

- Samsung a confirmat deja data de 9 februarie 2022 pentru evenimentul Unpacked 2022, care va marca debutul seriei Samsung Galaxy S22. Teoretic telefoanele ar trebui sa devina disponibile la precomanda la o saptamana dupa sau cel mult doua. Insiderii afirma totusi ca punerea in vanzare a celor 3 telefoane…

- Noua serie este compusa din modelele Redmi Note 11S (de la 249 dolari), Redmi Note 11 (de la 179 dolari), Redmi Note 11 Pro (de la 299 dolari) si Redmi Note 11 Pro 5G (de la dolari). Toate beneficiaza de un design nou, cu margini drepte, care le fac sa semene intr-o anumita masura cu iPhone 12 si iPhone…

- Daca despre iPhone 14 Pro s-a tot vorbit in ultima vreme, prin prisma scaparilor de pe web, legat de iPhone 15 Pro e cam devreme sa ne pronuntam. Totusi analisti bine conectati la furnizorii Apple au descoperit ca urmatorul pas la capitolul camere telephoto se va face de abia in 2023. Analistul Jeff…

- Samsung va prezenta pe 8 februarie cele trei telefoane din seria Galaxy S 22 și se știu multe despre ele. Sursele spun ca S 22 va avea ecran de 6,1 inci, versiunea Plus va avea 6,55 inci, iar modelul de top Galaxy S22 Ultra va avea ecran de 6,8 inci, dar și design în stilul Note 20 și suport pentru…

- Au venit primele informatii despre preturile seriei iPhone 14, care se asteapta sa fie introdusa de Apple in acest an. Potrivit informatiilor scurse, Apple va renunta la modelul mini in acest an. Noul model „iPhone 14 Max" se va alatura familiei iPhone 14, care este de asteptat sa fie formata dintr-un…