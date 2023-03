Samsung a anuntat un parteneriat cu Epic Games, care va aduce telefoanele sale flagship actuale, cele din gama Galaxy S23 in jocul Fortnite. Compania va lansa un asa numit Samsung SmartCty Store in cadrul unei insule Samsung in joc. Acolo gamerii vor putea interactiona cu diferite dispozitive, inclusiv smartphone-urile. Acea zona se poate accesa folosind codul 8526-6648-9508 si puteti interactiona acolo cu dispozitive Samsung sau chiar juca diferite Quest-uri, precum un joc de-a v-ati ascunselea. In fiecare runda trebuie sa gasiti telefoane Galaxy S23 imprastiate pe harta. Acest parteneriat este…