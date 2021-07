Samsung Galaxy A52s cu Snapdragon 778G listat pe Geekbench. Cu ce se „laudă” noul midrange? Samsung Galaxy A52 și A52 5G au fost anunțate in martie cu chipset-uri Snapdragon 720G și respectiv 750G. O noua versiune a aparut pe Geekbench, SM-A528B, care are un cip mai puternic. Acest lucru va fi probabil comercializat ca Samsung Galaxy A52s și are un Snapdragon 778G. Punctul de referința listeaza placa de baza ca „Lahaina”, care a fost numele de cod utilizat pentru Snapdragon 888, dar in mod clar nu este cazul aici. Daca nu altceva, scorurile se potrivesc cu cele de pe cand Honor 50 a condus Geekbench. Telefonul ruleaza Android 11 cu 8 GB RAM. In comparație cu 750G, 778G este folosit pentru… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy F42 5G care a primit certificarea Wi-Fi in luna mai și a certificat Bluetooth luna trecuta a trecut acum prin Geekbench, dezvaluind specificațiile cheie ale procesului. Galaxy F42 5G, care poarta codul model SM-E426B, este alimentat de Dimensity 700 SoC. Acesta ruleaza Android 11 și are…

- Realme pregatește un eveniment pentru data de 21 iulie (miercuri), in cadrul caruia va prezenta doua noi dispozitive, care fac parte dintr-o serie complet noua, denumita GT Master. Cele doua smartphone-uri vor avea versiuni diferite, numite Master Edition și Master Explorer Edition, iar cea de-a doua…

- Odata cu dezvoltarea de noi tehnologii cu care au fost echipate dispozitivele electronice inteligente au aparut și noi modalitați de a ne rezolva problemele și sarcinile de zi cu zi. In ultima vreme am auzit din ce in ce mai mult vorbindu-se despre conexiune NFC. Despre ce inseamna aceasta tehnologie,…

- Vivo anunța lansarea oficiala a modelului vivo V21 5G pe piața din Europa, un dispozitiv midrange care se remarca printr-o camera frontala de 44 de megapixeli, cu stabilizator optic de imagine. Acesta funcționeaza alaturi de EIS (stabilizatorul electronic de imagine) și ofera posibilitați multiple de…

- Mi 11 Ultra este o versiune destul de recenta de la Xiaomi și telefonul lansat inițial cu Android 11 și MIUI 12.5. Nu a fost dezvaluita nicio informație oficiala cu privire la versiunea beta a Android 12, așa ca este interesant sa vedem telefonul aparand pe Geekbench 5 cu cel mai recent sistem de operare…

- Compania detinuta de Lenovo a anuntat Defy, un smartphone care va da startul un serii de smartphone-uri rezistente, construite cu ajutorul Bullitt Group, firma britanica ce detine licenta globala a brandului Caterpillar pentru telefoane rezistente. Conform producatorului, Defy este rezistent la praf,…

- Oppo A16 a fost deja certificat de o gramada de autoritați din intreaga lume, de fapt a fost de luna trecuta, iar astazi a fost reperat in baza de date Geekbench, ceea ce semnifica in continuare lansarea sa iminenta. Telefonul este alimentat de chipsetul Helio G35 al MediaTek și are 3 GB de RAM, conform…

- Se vorbește la tot pasul despre integrarea dispozitivelor intr-un ecosistem. Auzim adesea asta cand vine vorba despre dispozitivele mobile, de exemplu integrarea smartwatch-caști earbuds-telefon-tableta-laptop. De cele mai multe ori ne gandim la designul unitar, la funcțiile asemanatoare, la comutarea…