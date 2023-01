Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de sambata, 28 ianuarie, se schiaza in conditii bune in statiunea Poiana Brasov. Zapada cazuta in ultimele ore se adauga statului de zapada artificiala produsa in ultimele zile, cand temperaturile au inceput sa scada. Tarifele pentru transportul pe cablu au crescut cu 11% fata de sezonul trecut.Din…

- Maine se deschid partiile din partea superioara a masivului și cele pentru incepatori. De maine, 28 ianuarie, incepand cu ora 9.00, se va schia pe toate partiile din zona superioara a masivului Postavarul, iar de saptamana viitoare speram sa reușim amenajarea unei trase pe partia Drumul Roșu, astfel…

- Partia Stadion din Poiana Brasov, pentru copii si incepatori, a fost deschisa sambata. Primaria Brasov a anuntat sambata, ca a deschis partia Stadion, destinata copiilor si incepatorilor. Municipalitatea a precizat ca este pus in functiune inclusiv teleschiul care asigura transportul pe aceasta partie.…

- Astazi, in Sala Mare a Primariei Turda, a avut loc ședința Consiliului Local, unde cel mai discutat subiect a fost majorarea tarifelor pentru parcarile de reședința din oraș. La ședința au fost prezenți atat directorul Domeniului Public, Gheorghe Balahura, cat și un consultant financiar, Mihai Tudorancea,…

- Cele mai multe stațiuni de schi din Romania au și partii pentru incepatori și copii. Unele dintre ele sunt chiar foarte apreciate și sunt vizitate in fiecare iarna de turiști din intreaga țara. Iata care sunt acestea:Domeniul schiabil din RomaniaDomeniul schiabil din Romania se intinde pe aproximativ…

- Un pom de Craciun va fi instalat in capitala ucraineana Kiev, a anuntat primarul Vitaly Klitschko. Bradul va avea o inaltime de 12 metri si va fi „decorat cu lumini care economisesc energia". Sistemul va fi alimentat de un generator, transmite mediafax.ro. In apropierea generatorului va fi instalat…

- Aceste fructe sunt o sursa naturala de fibre solubile și insolubile si antioxidanți care ajuta si curața sistemul digestiv, imbunatațesc funcția creierului și starea emoționala. Mai mult, pot fi utilizate si in domeniul cosmetic pentru ingrijirea tenului, a pielii si parului.Prunele, caci despre ele…

- Primaria Brașov nu a platit bursele elevilor, de doua luni. Primarul Coliban are alte prioritați. Liderul de grup al consilierilor locali social-democrați, Alexandra Crivineanu ( PSD ), atrage atenția, din nou, asupra faptului ca administrația USR de la Brașov ignora cu desavarșire capitolul educație…