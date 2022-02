Sâmbăta Morților 2022. Când are loc această sărbătoare Sambata Morților 2022. Cand are loc aceasta sarbatoare. Anul acesta, Sambata Morților va avea loc in luna februarie. Sambata Morților este sarbatoarea care marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților și care se incheie inainte de Saptamana Mare a Paștelui. In 2022, Sambata Morților este praznuita de Biserica Ortodoxa pe 26 februarie atunci cand se face pomenirea celor adormiți. Sambata Morților 2022. Cand are loc aceasta sarbatoare Totodata, moșii de iarna 2022 sunt pomeniți la finele luni februarie, deoarece aceștia marcheaza inceputul sambetelor morților, care se incheie in Saptamana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

