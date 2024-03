Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de iarna 2024: Ce dam de pomana in Sambata Morților și care sunt obiceiurile din aceasta zi Moșii de iarna 2024: Ce dam de pomana in Sambata Morților și care sunt obiceiurile din aceasta zi Moșii de iarna sunt sarbatoriți in 2024 in data de 9 martie. Aceasta zi mai este cunoscuta și sub denumirea…

- Pe data de 9 martie sunt praznuiți Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a Fulminata, care a fost martirizat din cauza credinței creștine. Tradiții și obiceiuri de Sfinții 40 de Mucenici 2024 – aceasta sarbatoare coincide cu Moșii de Iarna sau Sambata Morților,…

