Stiri pe aceeasi tema

- Prezența liderului de la Kremin, Vladimir Putin, la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, are urmari și pe plan economic: Rusia le-a promis chinezilor 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an (livrate, cel mai probabil, prin 2026), iar asiaticii, in schimb, redeschid piața locala…

- Maine, la Beijing va avea loc ceremonia festiva de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, un eveniment care este nu doar sportiv, ci și politic, pentru ca Jocurile au devenit cel mai important eveniment internațional.

- Focuri de artificii au luminat cerul capitalei Chinei, Beijing , duminica 30 ianuarie. Este vorba despre o repetiție pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna. Ceremonia va avea loc pe Stadionul Național, cunoscut și sub numele de „Cuibul de pasare”. Jocurile se vor deschide pe 4…

- Autoritatile bulgare au anunțat ca doresc sa construiasca poduri noi peste Dunare, susține Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii. Romanii propun ca, intr-o prima faza, proiectul Fast Danube, sa se concentreze asupra unui nou pod la Giurgiu-Ruse și promit ajutor cu experți pentru…

- Un barbat din Medgidia a fost gasit decedat la piciorul podului rutier din localitate, dupa ce s-ar fi aruncat in gol, din cauza unei sume mari de bani pierdute la jocurile de noroc. In dimineata zilei de 15 ianuarie, lucratori ai Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin 112, ca la piciorul…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu afirma ca petrecerile stradale de Revelion au fost permise de autoritați, insa acestea au facut apel la responsabilitate. „Apelul in Romania nu functioneaza, intr-o masura in care ne exersam acest muschi al vointei si spiritului civic. (…) Pandemia…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Tot mai mulți chinezi practica sporturi de iarna, stimulați de apropierea Jocurilor Olimpice, ediția Beijing 2022. Mai mult, amatorii de schi susțin industria hoteliera și pensiunile din apropierea partiilor. Potrivit Raportului privind Dezvoltarea Turismului de Iarna, in perioada 2014-2020, numarul…