Un cioban de la o stana din județul Cluj a sunat la serviciul de urgența 112 cu motiv fals, sperand sa foloseasca ambulanța pe post de mijloc de transport. Potrivit ISU Cluj, ieri, in jurul orei 15.00, o ambulanța SMURD a fost solicitata sa intervina la un caz medical in Valea Fanațelor, iar persoana de

- Un cioban de la o stana din judetul Cluj a sunat la serviciul unic de urgenta 112 cerand ajutor, in realitate acesta sperand doar sa foloseasca ambulanta pe post de mijloc de transport gratuit. Cazul a fost descris in amanunt pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj. Potrivit…

- Un apel la 112 din Valea Fanatelor, Cluj-Napoca, anunta ca un barbat de 60 de ani se afla in stare grava. Pe drumul spre stana unde se afla asa-zisul pacient, Ambulanta s-a impotmolit, astfel ca a fost nevoie de mutarea aparaturii medicale in doua masini de teren pentru a ajunge la barbat. Acesta nu…

- ISU Cluj a descris pe pagina de Facebook a instituției cum un cioban de la o stana din județul Cluj a sunat la serviciul de urgența 112 cu motiv fals, sperand sa foloseasca ambulanța pe post de mijloc de transport.

- Un barbat care locuiește in Valea Fanațelor, o zona izolata din județul Cluj, a sunat la 112 și a anunțat un caz medical. De fapt, individul dorea sa ajunga in oraș și a chemat ambulanța pentru a-i servi drept taxi. Incidentul s-a consumat miercuri, 27 aprilie, in jurul orei 15.00. ”O ambulanța SMURD…

- Barbatul era angajat la o stana și tocmai primise salariul. Zi in care, se pare, obișnuia sa coboare in sat și sa consume alcool, scrie puterea24. Miercuri, insa, șeful lui nu a vrut sa il transporte, așa ca s-a prefacut ca ii este rau și a sunat la ambulanța. Și a scapat basma curata: polițiștii nu…

