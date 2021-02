Stiri pe aceeasi tema

- Salvați Copiii continua programul Fiecare imbrațișare va face mai puternici de sprijinire a mamelor și a nou-nascuților Romania da aproape un sfert (23%) din mamele minore ale Uniunii Europene, potrivit EUROSTAT. Cele mai recente date comunicate de Institutul Național de Statistica (INS) arata ca dintre…

- Organizația Salvați Copiii are placerea de a va invita marți, 23 februarie 2021, la dezbaterea “Romania are cele mai multe nașteri din Europa la mame avand varsta sub 15 ani: ce trebuie facut?”, eveniment ce va avea loc online, incepand cu ora 10.00. Demersurile pentru gasirea de soluții viabile pentru…

- Camera de Comerț și Industrie Suceava organizeaza o noua serie de cursuri gratuite pentru angajații cu varsta de minimum 55 de ani. Președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a spus ca aceasta instituție vine in intampinarea nevoilor resimțite de companii și de angajații acestora și ...

- O calugarița din Franța, cea mai varstnica persoana din Europa, s-a vindecat de Covid-19 și va sarbatori saptamana aceasta implinirea varstei de 117 ani, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Victoria ca in aceasta saptamana va fi luata decizia privind grupa de varsta pentru care va fi administrat vaccinul AstraZeneca in Romania. De asemenea, președintele CNCAV…

- In 2020, o copila de 13 ani a dus pe lume propriul copil! Nicoleta Dumitrescu Potrivit unor date facute publice la inceputul acestui an, Romania se situeaza pe primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește nașterile in randul mamelor adolescente. Studiul a fost realizat de catre UNICEF…

- Romania este pe locul doi in Europa, cu cele mai multe nasteri si avorturi la fetele sub 18 ani. Potrivit studiului, in 2019, au fost inregistrate 16.639 de sarcini in randul adolescentelor, in scadere cu 9% fața de anul 2018. In cazul adolescentelor sub 15 ani, numarul de sarcini a scazut in toate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca alte 7 notificari ale Romaniei, in ceea ce privește alerte de maști neconforme de pe piața, au fost validate de Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX. „Așa cum v-am obișnuit, Direcția de…