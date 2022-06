Salvat din fântână, după cinci zile de când a căzut acolo Rahul Sahu este un baiat surdo-mut, in varsta de 11 ani, din India. Acesta, in timp ce se juca in apropiere de locuința sa, a cazut intr-o fantana adanca de 24 de metri. Toata lumea a intrat in alerta. Mai bine de 500 de oameni au participat la operațiunea de salvare. Inclusiv operatori ai armatei și ai Forței Naționale de Raspuns la Dezastre (NDRF), Protecția Civila Indiana. Povestea baiatului a ținut cu sufletul la gura pe toata lumea care e conectata la o sursa de știri. Copilul a fost monitorizat minut de minut și ajutat sa respire printr-o conducta de oxigen, care, impreuna cu o camera de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rahul Sahu, un baiat de 10 ani din satul Pihrid din provincia Janjgir-Champa, a cazut vinerea trecuta intr-o fantana adanca de aproximativ 25 de metri, ramanand blocat. Operațiunile de salvare s-au incheiat cu succes dupa mai mult de patru zile, copilul fiind scos in viața din fantana.

- „Cateva mii” de delfini au murit in Marea Neagra din cauza razboiului din Ucraina, avertizeaza oamenii de știința care studiaza regiunea. Intr-o postare pe Facebook, un director de cercetare de la Parcul Național Natural Tuzla Estuaries din Ucraina a declarat ca delfinii raniți au ajuns pe plajele mai…

- Un muncitor a cazut de la inalțime, joi dimineața, in localitatea Tiocu de Jos, comuna Cornești din județul Cluj. Se pare ca acesta efectua lucrari la acoperișul școlii. Nu se cunosc inca exact... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- UE și SUA sunt unite in sprijinul suveranitații și integritații teritoriale a Ucrainei și in hotararea de a apara democrația și valorile comune, au reiterat Ursula von der Leyen și președintee SUA Joe Biden la conferința de presa comuna. “Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodata, acest…

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. „Incidentul s-a petrecut in jurul orei 7:45. Persoana in cauza a cazut…

- O actiune de amploarea a politiei din mai multe tari europene s-a soldat cu retinerea a peste 20 de persoane in Franta, Spania si Italia, in cadrul unei anchete asupra unui posibil sistem de dopaj in lumea hipismului, a declarat, marti, o sursa din politia franceza, potrivit AFP.