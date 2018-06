Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 64 de ani, care si-a rupt piciorul pe munte, in Masivul Valcan, a solicitat miercuri sprijinul autoritatilor pentru a-l ajuta sa ajunga la spital, patru salvamontisti din Valea Jiului fiind...

- O echipa a Salvamont Busteni care vineri facea lucrari de reparatii si amenajare pe traseul Poiana Costilei- Valea Alba din Masivul Bucegi a descoperit, in padure, un mina antitanc. Potrivit sefului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, munitia a fost gasita in padure, intr-o valcea. Salvamontistii…

- Femeia și copilul care au cazut pe traseul Jepii Mici din Bucegi au fost gasiți de salvamontiștii din Bușteni și au fost predați ambulanței. Fara sa aiba echipament, oamenii au incercat sa coboare de pe munte printr-o zona foarte periculoasa și inchisa in aceasta perioada. Șeful Salvamont Bușteni, Gheorghe…

- Potrivit datelor oferite de Salvamont Busteni, pe traseul in cauza este inca zapada. In urma cazaturii, femeia a suferit o plaga in zona gambei, iar copilul un traumatism lombar. Echipajul Salvamont a ajuns la cei doi si urmeaza sa inceapa coborarea acestora catre statiune. AGERPRES

- O femeie in varsta de 43 de ani si un copil de 11 ani, ambii din Bucuresti, au fost raniti duminica, dupa ce au cazut pe traseul Jepii Mici din Masivul Bucegi. Deși riscul de producere a unor avalanse este inca mare, iar multe trasee din Masivul Bucegi sunt in continuare inchise, unii turisti care petrec…

- Salvamontistii intervin, duminica, pentru salvarea unui turist ranit in zona Sambata din masivul Fagaras, fiind solicitat ajutorul unui elicopter SMURD pentru transportul victimei la un spital din Targu Mures. Presedintele Asociatiei Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat, duminica,…

- Salvamontiștii intervin, duminica, pentru a salva un turist ranit in Munții Fagaraș, in zona Sambata. La fața locului a fost solicitat intervenția unui elicopter SMURD pentru a transporta victima la spitalul din Targu Mureș. Barbatul este ranit la coloana și nu poate fi transportat decat cu ajutorul…

- Doi turisti care s-au ratacit in Muntii Bucegi au fost recuperați de salvamontiștii din Bușteni, in conditiile in care pe munte este viscol si vizibilitate scazuta. Cei doi turisti din Bucuresti se aflau pe platoul Bucegilor, in zona Babele și nu au mai putut inainta din cauza vremii, pe munte fiind…