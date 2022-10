Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea a 11 persoane Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea a 11 persoane Foto: facebook.com/salvamontstraja Salvamontiștii au intervenit în doar o zi pentru recuperarea a 11 persoane, dintre care patru au fost transportate la spital cu ajutorul ambulanței sau al SMURD-ului. Zece apeluri au fost primite la Dispeceratul Național Salvamont pentru a fi solicitata intervenția de urgența. Doua dintre apeluri au fost petru Salvamont Sibiu și câte unul pentru Salvamont Bușteni, Bihor, Bistrița-Nasaud, Bran, Sacele, Predeal, Brașov și Cluj. Într-o postare pe Facebook… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

