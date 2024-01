Stiri pe aceeasi tema

- Este a treia zi de proteste la intrarile in București. Transportatorii care vor sa ajunga la Guvern amenința ca vor bloca orașul. Polițiștii și jandarmii au facut filtre la intrarile in capitala și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație. In paralel, sute de fermieri au anunțat ca urmeaza…

- Moartea cantareței irlandeze Sinead O’Connor, gasita fara semne vitale, in iulie 2023, a șocat pe toata lumea, mai ales ca avea doar 56 de ani. Artista a fost gasita decedata la o adresa din Londra in vara, iar Politia a anuntat inca de atunci ca moartea nu era considerata suspecta. Acum, la aproape…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, in prima sedinta de Guvern din 2024 ca, vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13,5%, in termenele stabilite. In același timp, premierul a menționat faptul ca deși 2024 este un an electoral extrem de important, isi doreste sa nu promita nimic din ceea ce nu…

- DE NECREZUT… E interzis in Barlad! Decizie radicala data in prag de sarbatori de iarna, prezentata pe pagina Primariei și pe rețaua Facebook, pe canalul oficial al instituției. In acest an materialele pirotehnice, precum artificiile și petardele nu trebuiau lasate sa fie vandute cetațenilor, dar totușI…

- Autoritațile din Cehia au declarat ziua de sambata, 23 decembrie, ca zi de doliu național in urma unui atac armat șocant care a avut loc la Universitatea Carolina din Praga. Potrivit informațiilor furnizate de BBC, atacul a avut loc joi, in jurul orei locale 15.00, in cladirea Facultații de Arte, soldandu-se…

- Mii de persoane si-au parasit casele inaintea unei furtuni tropicale in FilipineMii de persoane s-au refugiat in adaposturi luni in Filipine, unde furtuna tropicala Jelawat a inceput sa loveasca vasta insula sudica Mindanao, provocand inundatii si pene de curent, informeaza AFP, conform Agerpres.…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca reia plațile catre medicii de familie. Miercuri, CNAS a transmis in teritoriu fondurile necesare pentru plata furnizorilor de servicii medicale. Filele de buget asigura decontarea proportionala cu creditele bugetare acordate prin Hotarare de Guvern…

- Dupa ce a primit fonduri considerabile de la Guvern din Fondul de rezerva bugetara, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, iși continua proiectele din infrastructura rutiera. In acest sens, Grindeanu a anunțat ca CNAIR va scoate la licitație Drumul Expres spre Focșani, pana la finalul anului 2023.…