Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat American, Anthony Blinken, a anunțat alocarea de ajutorului umanitar Ucrainei in valoare de 54 de milioane de dolari. Banii vor fi destinați victimelor invaziei ruse. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la mesajul lui Blinken pe Twitter. Statele Unite ofera oamenilor…

- Modificarile formulei de calcul a prețurilor la gaze in noul contract dintre Moldovagaz și Gazprom au dus la faptul ca de la 1 aprilie, malul drept al Nistrului va plati un preț foarte apropiat de prețul de piața pentru "combustibilul albastru". Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa in rețeaua…

- FOTO VIDEO ȘTIREA TA | MACRO gramada de gunoi din cartierul MICRO și dilema iscata de colectarea selectiva „la gramada” in municipiul Aiud FOTO VIDEO ȘTIREA TA | MACRO gramada de gunoi din cartierul MICRO și dilema iscata de colectarea selectiva „la gramada” in municipiul Aiud Problema gunoaielor, cunoscute…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 9 ianuarie 2022, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul centru, Piata Marii Adunari Nationale, adiacent strada A. Puskin, iar autobuzul va fi in sectorul…

- Pasajul suprateran din centrul Craiovei are din nou probleme. Pe o lungime considerabila, asfaltul s-a macinat foarte mult, exact pe langa liniile de tramvai. Nu este prima data cand se intampla acest lucru, insa acum arata mai rau ca niciodata Constructia din centrul orasului, care a fost gandita sa…

- O strada din Sectorul 5 al Capitalei a fost transformata intr-un adevarat cimitir de mașini. Un barbat și-a adus zeci de autoturisme, cele mai multe dintre ele nefuncționale, și le-a lasat pe trotuare. Oamenii din zona se plang ca nu au pe unde sa treaca. Primaria l-a somat de mai multe ori pe barbat…

- Campania de vaccinare a copiilor sub 12 ani nu a debutat inca la noi. Motivul ar fi lipsa fondurilor alocate in acest proiect. Banii intarzie debutul campaniei Deși era anunțat ca imunizarea copiilor cu varste intre 5 și 11 ani urma sa inceapa inițial din 13 decembrie, a trecut aproape o luna și nu…

- Chiar daca datele statistice pe primele 10 luni din acest an arata ca veniturile mureșenilor au stagnat fața de anul trecut, activitațile din piața demonstreaza ca targumureșenii au suficienți bani. Șeful Direcției de Statistica Mureș, Ioan Matei, spune ca acest lucru este vizibil prin numarul mare…