Operatorul local de salubrizare vrea scumpirea tarifelor de la 1 septembrie. In acest sens, municipalitatea a publicat deja un proiect de hotarare ce va fi supus aprobarii plenului Consiliului Local (CL). In medie, tarifele pentru serviciile Salubris vor fi cu 4,26- mai mari. In schimb, Salubris nu va mai percepe costuri pentru deseurile reciclabile, in incercarea de a creste gradul de colectare pe aceasta ramura a activitatii. „Parametrul de ajustare (...)