Saltimbancul în sutană al fondurilor europene Zambește flegmatic și stramba din nas cu aroganța și infatuare. Te privește cu sictir prin rama ochelarilor ca și cum ar privi printr-un perete. Nu este Bill Gates, nici Steve Jobs. Este ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene. Marcel-Ioan Boloș. Un preot misionar celib din Oradea, adica fara parohie și fara drept de a se casatori. In 2012, incepe marea ”aventura” a preotului misionar oradean in administrația centrala cand a fost numit secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului la propunerea lui Eduard Hellving. Atunci a schimbat sutana cu costumul de demnitar. A… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi soți au fost injunghiați duminica seara in locuința lor in Bragadiru, politia fiind alertata de fiul acestora. Femeia nu a supravietuit ranilor si a murit. Atacatorul a fost prins la scurt timp de la comiterea faptei, iar acum se afla in custodia politiei. Femeia decedata avea 50 de ani Fiul victimelor…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta apeluri in valoare de 9,4 miliarde de euro pentru infrastructura de transport, in acest an. Obiectivul este finalizarea lucrarilor pentru 632 km de drumuri si 488 km de cai ferate. Banii europeni pe care Romania ii are la dispozitie, in…

- "Am investit și vom investi mai mult in sanatate, Spitalul de Urgența din Alexandria este una dintre investițiile noastre prioritare. Ne dorim și imi doresc sa investim masiv in infrastructura, avem 100 de km de drum in executare și finanțare asigurata pentru alte 100 de km. Sigur, prioritatea mandatului…

- Numarul tranzactiilor cu apartamente s-a majorat cu 11% anul trecut in Bucuresti in timp ce suprafata autorizata a proiectelor rezidentiale a inregistrat o crestere de 21%, depasind 2 milioane de metri patrati, ceea ce echivaleaza cu mai bine de 40.000 de apartamente, potrivit estimarilor unei companii…

- Miercuri, 1 februarie, a inceput la nivel național distributia cardurilor de energie . Proiectul a demarat in București și 6 judete: Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor și Ilfov, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Veste buna pentru mii de romani. Plafonul pana la care se acorda…

- In judetele Argeș, Alba, Teleorman, Bacau, Bihor, Ilfov, precum și in București, Poșta Romana a inceput sa distribuie cardurile de energie in valoare de 700 de lei, informeaza Radio Romania Actualitați. Potrivit ministrului fondurilor europene, Marcel Boloș, astazi vor ajunge la oameni 362.000 de carduri,…

- Aproximativ 100 de angajati de la cele 15 spitale CFR din tara, pe care le administreaza in prezent Ministerul Transporturilor, au protestat miercuri in fata sediului acestei institutii. Ei se tem ca si-ar putea pierde locurile de munca, in eventualitatea in care spitalele CFR vor fi transferate catre…

- Comisia Europeana a aprobat Programul Transport 2021-2027 pentru Romania, ceea ce pentru județele din sud-vestul țarii inseamna investiții vitale, Oltenia fiind una dintre regiunile care va profita din plin de acești bani. Este vorba despre șase proiecte majore de infrastructura de transport care au…