Stiri pe aceeasi tema

- Teatrele, cinematograful, muzeele, salile de fitness si de jocuri de noroc din Sfantu Gheorghe vor fi inchise in urmatoarele doua saptamani, masura fiind dispusa de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiu a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori.…

- Toate restaurantele si cluburile vor fi inchise de miercuri, iar consumul de alcool este interzis in locurile publice. S-au inchis si cinematografele, gradinile zoologice, salile de fitness si muzeele. In plus, scolile vor fi inchise cel putin pana pe 2 noiembrie. Exceptie fac scolile in care invata…

- Prefectul poliției pariziene anunța noi restricții și reguli stricte pe fondul creșterii numarului de cazuri de coronavirus. Incepand de marți, barurile din Paris și din zona metropolitana vor fi inchise pentru doua saptamani. Pe dea alta parte, restaurantele vor ramane deschise cu condiția ca normele…

- Salile de teatru in care opereaza Royal Shakespeare Company in Stratford-upon-Avon vor ramane inchise pana in 2021, din cauza impactului pandemiei, a anuntat conducerea, citeaza Variety, potrivit news.ro.Directorul artistic Gregory Doran si directorul executiv Catherine Mallyon au transmis…

- Pe 17 august, subprefectul cu atribuții de prefect al județului Argeș, Corneliu Cirstea, a condus ședinta Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In cadrul sedintei s-a decis suspendarea activitatii salilor de culturism, fitness, gimnastica aerobica si altor asemnea activitati pe o perioada…

