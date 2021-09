Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) este marcat de un paradox: in timp ce patronatele se plang ca exista o criza a forței de munca, salariile sunt unele dintre cele mai mici din Romania. Cu toate acestea, exista unele joburi in domeniu unde salariile sunt peste media naționala.Bucatarii…

- Un turist roman a ajuns sa aprecieze litoralul romanesc dupa o vacanța in Croația unde a avut o experiența neașteptata.Din cele 15 zile de concediu programate, opt și le-a petrecut pe litoralul croat, la Dubrovnik. Acolo a avut o experienta neasteptata, potrivit Adevarul.ro.Romanul…

- Producatorii de apa de izvor imbuteliata susțin ca nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, a anunțat vineri, 17 septembrie, intr-un comunicat de presa, Asociația Producatorilor…

- Premierul Florin Citu l-a felicitat, vineri, 27 august, pe ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, pentru medalia de argint obtinuta la Jocurile Paralimpice de la Tokyo si a urat succes tuturor sportivilor romani aflati in competitie."Inca o medalie pentru Romania! Felicitari, Eduard…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat plata ajutorului de stat in valoare de 11,7 milioane de lei, in sectorul cresterii animalelor, pentru 91 de solicitanti, a anuntat joi, 26 august, institutia.Plata se face pe baza serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Prețul unei mașini noi te-a inspaimantat, insa chiar ai nevoie sa schimbi vehiculul și nu ai de ales. Mai cauți. Varianta unei mașini second-hand, mai putin rulata, parca te mai liniștește, chiar daca și in acest caz prețurile sunt deloc de neglijat. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, anunta, miercuri, inchiderea altor doua ”sinecuri”, respectiv eliberarea din functie a administratorilor speciali pentru privatizare de la Tohan si Carfil. Cele doua persoane incaseaza lunar aproximtiv 9.000 de lei salariul, desi ambele companii inregistreaza pierderi.…