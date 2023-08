Salariile de nababi ale bugetarilor protestatari de la Ministerul de Finanțe Deși au salarii de 2-3 ori peste cel mediu din Romania, angajații din Ministerul Finanțelor tot au protestat, fiind nemulțumiți de reforma fiscala. Timp de doua zile, angajații de la Ministerul de Finanțe au protestat fața de masurile fiscal-bugetare pe care urmarește sa le ia Guvernul, pentru ca le-ar fi afectate veniturile. Mai precis, masuri precum taierea voucherelor pentru bugetarii care iau mai mult de 5.850 de lei, a normei de hrana sau limitarea sporului pentru condiții vatamatoare la 1.000 de lei brut (adica un net de 645 de lei), ar ajunge sa loveasca din plin in acest minister, unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

