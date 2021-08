Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este un experiment care are loc in Silicon Valley, care stabileste deseori tendinte pentru alti angajatori mari. Facebook si Twitter reduc, de asemenea, salariile pentru angajatii care opteaza sa lucreze de la distanta si se muta in zone mai putin costisitoare, in timp ce companiile mai mici,…

- Angajatii motorului de cautare online Google, care inainte de pandemie lucrau in acelasi birou, ar putea sa primeasca salarii diferite daca vor face trecerea permanenta la munca de acasa, iar cei care sunt nevoiti sa faca o naveta indelungata pana la birou vor fi cei mai afectati, potrivit unor documente…

- Patru persoane au fost arestate pentru insulte rasiste aduse pe retelele de socializare unor fotbalisti ai nationalei Angliei dupa finala EURO 2020, a anuntat joi politia britanica, citata de Reuters. O echipa de specialisti analizeaza comentariile ofensatoare primite de trei jucatori de culoare, Marcus…

- Companie americana Facebook permite majoritații angajaților sa lucreze in continuare de acasa, iar șeful ei, sau Mark Zuckerberg nu face excepție, informeaza Businessinsider . Mark Zuckerberg intenționeaza sa lucreze de acasa pana la mijlocul anului urmator, potrivit The Wall Street Journal. „Am constatat…

- Astfel, 14 posturi TV, ziare, posturi de radio si site-uri de stiri au afirmat in scrisori trimise pe email, din partea avocatului lor, vazute de Reuters, ca amenintarile si instigarile la ura au crescut in ultimele saptamani, in special in timpul conflictului de 11 zile cu militantii parlestinieni…

- Un grup de companii de presa din Israel au cerut masuri decisive” din partea Facebook si Twitter impotriva amenintarilor si incitarilor la violenta tot mai numeroase la adresa jurnalistilor, transmite Reuters potrivit news.ro. Astfel, 14 posturi TV, ziare, posturi de radio si site-uri de stiri…

- Principalele grupuri media israeliene au cerut o "actiune decisiva" din partea Facebook si Twitter impotriva amenintarilor online in crestere si incitarii la violenta vizand jurnalistii, relateaza marti Reuters. Paisprezece canale TV, ziare, posturi de radio si website-uri de stiri de top…

- ​Presedintele american Joe Biden a revocat un decret al fostului presedinte Donald Trump care cerea autoritatilor de reglementare sa limiteze protectiei fata de raspunderea pentru continut pentru companiile de media sociala, transmite Reuters citata de news.ro.Casa Alba a publicat vineri seara…