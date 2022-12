,,Dreptate și salarii nete mai mari pentru IT-iștii din sectorul public. De mulți ani, exista o situație incorecta: IT-iștii de la stat nu puteau beneficia de aceleași facilitați fiscale ca cei din sectorul privat, deși au competențe similare și, in general, salarii mult mai mici. Este o situația care ține de echitate, dar inseamna și o șansa in plus sa atragem și sa pastram resursa umana de calitate in sectorul public. Acest lucru va fi schimbat. Personalul din instituțiile publice care desfașoara astfel de activitați va beneficia de scutire de…