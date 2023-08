Salarii de nababi la stat. Cât câștigă șefii de instituții din Oradea și județul Bihor Director la stat a inceput sa rivalizeze serios cu funcția de manager la o companie multinaționala. Numai ca, la stat poți face oricate greșeli de management vrei, ca tot ramai pe post. Platește contribuabilul! Salariile directorilor din instituțiile de stat din Oradea și Bihor pornesc de la 60.000 de lei, iar in unele cazuri ele ajung și la 180.000 de lei. Plus ca, aproape toți șefii de instituții reușesc sa iși rotunjeasca veniturile din salarii, deja frumușele, de pe urma unor activitați independente, chirii, investiții. Jurnal bihorean a facut un top al managerilor cu cele mai mari venituri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

