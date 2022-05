Stiri pe aceeasi tema

- Peste o mie de angajati din sistemul de educatie au protestat in fata Guvernului. Sunt nemultumiti ca legea salarizarii nu se aplica si ca nu pot beneficia astfel de majorarile salariale promise inca din 2020.

- Profesorii protesteaza in fața Guvernului, cadrele didactice cer in strada salarii mai mari dupa ce ANAF a luat in vizor meditațiile. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca profesorii debutanti sa fie platiti la nivelul salariului mediu pe economie, pentru ca nivelul de pornire in cariera sa…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, propune ca profesorii debutanti sa fie platiti la nivelul salariului mediu pe economie, pentru ca nivelul de pornire in cariera sa fie motivant. "Desi am sustinut si sustin in continuare punctual obligatia de plata a diferentelor salariale, o anumita parte a fost…

- Cateva sute de profesori și personal auxiliar din mai multe județe s-au adunat miercuri, 25 mai, in Piața Victoriei, pentru a solicita guvernanților creșterile salariale promise inca de acum cinci ani. Protestul a venit și in contextul in care noul șef ANAF, Lucian Heius, i-a indemnat pe profesorii…

- Aproximativ 1.000 de membri din sindicatele profesorilor și-au aratat miercuri nemulțumire fața de neacordarea sporurilor pentru condițiile de munca, precum și lipsa personalului nedidactic, informeaza EduPedu. Pichetul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul educației, a declarat, la B1 TV , ca salariile profesorile debutanți sunt extrem de mici, motiv pentru care acestea ar trebui sa creasca la nivelul salariului mediu pe economie, in caz contrar urmand a ne confrunta cu o criza a cadrelor didactice. „Propunerea mea este sa avem…